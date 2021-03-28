Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, ramazanın hürmetine saygısızlık. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir.

Oruç kefareti, iki kameri ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar

Yolculuk, hastalık gibi bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek orucu bozup, sadece kazasını gerektirir. Kefaret ve adak oruçları ile nafile oruçların başlanıp bozulması durumunda kaza edilmeleri gereklidir.

Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Ağza giren yağmurun istemeyerek yutulması, suyun istemeyerek yutulması, kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir.

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kaza gerekir.