Oruçla ilgili bilinmesi gerekenler

Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, vatandaşların da oruçla ilgili bilmek istediği sorular artıyor.

İslam’a göre, bireyin oruç tutmakla sorumlu olmasının temel şartları şöyle sıralanıyor:

“Müslüman olmak ve ergenlik çağına ulaşmak. Buna göre, bir müslümanın Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için bu şartlar gereklidir.”

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek ise orucun temel şartlarındandır. Kalben niyet edilse bile dil ile de ifade etmek gereklidir. Ayrıca oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İmsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “Niyet ettim Allah rızası için orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi de gereklidir.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

İmsak nedir ve ne zaman başlar?

İmsak, sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına geliyor. Dini bir kavram olarak ise, fecir yani tan vaktinden iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demek.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan vakit anlamında kullanılıyor. Bu manada imsak için oruca başlama vakti de deniyor. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır:

“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade ediyor. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunur. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekiyor. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.