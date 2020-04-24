Mukabele geleneği Selimiye Camii'den canlı yayınla sürdürülüyor

Mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğinin adı olan mukabele, İl Müftülüğü'nün sosyal medya hesabından canlı yayınlanıyor.

İl Müftülüğü din hizmetleri uzmanı Sait Doğan'ın okuduğu cüzleri vatandaşlar da evlerinde canlı yayında Kur'an'dan takip ediyor.

Selimiye Camii imam hatibi Yusuf Serenli, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının devam ettiğini söyledi.

Salgın tedbirlerine uyarak çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Serenli, "Tabii gönül ister ki Ramazan dolu dolu geçsin, camilerimiz dolsun ve bir araya gelelim, teravihlerimiz, hatimlerimiz ve mukabelelerimiz devam etsin. Ama bu sene salgın nedeniyle bu şekilde oldu" dedi.

Teravihler evde kılınıyor

Teravihlerin de evde kılınabileceğini anlatan Serenli, şöyle konuştu:

"Camimizde insanların hatim, mukabele geleneklerini devam ettirebilmeleri için mukabelelerimizi her gün saat 11.00'de canlı yayınlıyoruz. Mukabelenin akabinde, vaaz ve irşat programımız da canlı yayınlanıyor. Yine perşembe akşamları, akşam ve yatsı namazları arasında müftülüğün sosyal medya hesabı üzerinden Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet, vaaz ve irşat yapılacak. Sanki teravihe gelmişler ve teravihteki atmosferi evlerinde yaşıyor olacak vatandaşlarımız sosyal medyadaki yayınla."