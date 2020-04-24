Kolonya ve el dezenfektanları orucu bozar mı?

Kolonya ve el dezenfektanları, COVID-19’a karşı çok kullanılan ürünlerin başında geliyor. Ramazan ayında bu ürünleri kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor, kokulu ürünler orucu bozar mı? Uzmanına sorduk.

“Uzmanların tavsiye ettiği ölçülere dikkat edilmeli”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Ekim, bileşiminde alkol ve türevi olan katkı maddelerini içeren parfüm, kolonya ve dezenfektanın temizlik amacıyla kullanılabileceğini söyleyerek, şunları anlattı:

“Zira, içilmenin dışında bir amaçla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edep, 80, Müslim, Eşribe, 73), bu maddelerin temizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanmasında dinen bir sakınca yoktur. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde tüketimi yaygınlaşan bu ürünler kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta, insan sağlığını riske atacak kadar abartmamak ve uzmanların tavsiye ettiği ölçülere riayet etmektir.”

“Bu ürünlerin koklanması orucu bozmaz”

Öncelikle orucun ne olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini belirten Ekim, “Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yapılan bir ibadettir (Bakara, 2/187). Oruçlu iken kolonya, parfüm ve kokulu ürünlerin kullanılması ve bu ürünlerin koklanması orucu bozmaz” dedi.

Bu ürünlerikullanmanın ve koklamanın yeme içme kategorisine girmediğini vurgulayan Ekim, “Ancak söz konusu maddelerin, herhangi bir şekilde ağız ya da burun yoluyla boğaza ulaşması halinde ise oruç bozulur” dedi.