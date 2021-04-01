Kemoterapi Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kanser hastalarına, hastalıklarının evresi ve uygulanan tedavi yöntemini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

İslam dini, emir ve yasakların yerine getirilmesi konusunda kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koymuştur.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ramazan orucunu tutamayacak kişiler hakkındaki görüşleri şöyle:

“Doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler, oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar, oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar, hamile veya emziren kadınlar, ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler. Ölünceye kadar oruç tutmalarının kişinin sağlığına kalıcı olarak engel olduğu uzman hekim tarafından ifade edilen kronik hastalığı bulunanlar ise, tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir.”

Oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimali de bu kapsamda değerlendirmiştir.

Kur’an-ı Kerimde tedavileri devam eden hastalar için bazı kolaylıklar sunulmuştur.

“Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir” (Bakara, 2/185).

Kemoterapi orucu bozuyor

Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç tutmak isteyen kanser hastalarının mümkünse kemoterapi tedavilerini iftar ve sahur arasında almalarını tavsiye ediyor.

“Oruç tutmak isteyen kişilerin oruçluyken kemoterapi alması durumunda bu ilacın ağız yoluyla alınmasıyla oruç bozulur. Kemoterapinin damar yoluyla alınmasında ise bu ilaç birlikte vücuda takviye edici çeşitli besin içerikli ilaçlar da verildiğinden yine oruç bozulacaktır. Uzman doktoru tarafından oruç tutabileceği söylenen kimseler, oruca mani olan bu ilaçlarını iftar ve sahur arasında alma imkânları varsa bu vakitte alırlar ve gündüz oruçlarını tutabilirler. Ancak ilaçlarını günün belli saatlerinde almaları gerekiyorsa bu kimseler o günlerde oruç tutmazlar, sağlıklarına kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler.