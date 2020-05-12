İtikaf ibadeti bu yıl evlerde yapılacak

Ramazan ayının atmosferini farklı şekilde yaşamak isteyen bazı Müslümanlar, ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek itikaf ibadeti için camilere kapanıyor.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde toplu ibadet kısıtlandı. Bu nedenle Müslümanlar itikaf sünnetini cami yerine evlerinde yapacak.

"Geçen yıl 150 kişi itikafa girdi"

5 yıldır Şehzadebaşı Camii'nde itikafa giren 68 yaşındaki İbrahim Altuğ, önceki ramazanların son 10 gününde dünyayla bağlantıların keserek itikafa girdiklerini söyledi.

Şehzadebaşı Camii'nde yapılan itikafın çok farklı olduğunu anlatan Altuğ, "Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden bir sürü insan camiye gelerek ramazanda itikafa giriyordu. Geçen yıl Şehzadebaşı Camii'nde 150 kişi itikafa girmişti" dedi.

"Bu yıl gönlümüzde bir yara oldu"

Altuğ, bu yıl da aynı camide itikafa girmeye niyet ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs önlemleri nedeniyle itikaf sünnetini yapamıyoruz. Bu yıl gönlümüzde bir yara oldu. İtikafa beraber girmeye niyetlendiğim arkadaşlarımla konuştum ve bu yıl itikafa giremeyeceğim için gözlerim doldu. Alıştık her yıl itikafa girmeye. Önümüzdeki yıllarda ramazan ayında Allah nasip ederse itikafa girmeyi iple çekiyorum. Bu yıl camide itikafa girmek kısmet olmadı ama çare olarak kendi evimin bir odasında itikafa girerek, camide itikaf özlemimi gidermeye çalışacağım."

"Bir sonraki ramazanda camide itikafa girmeyi heyecanla bekliyorum"

Koronavirüs nedeniyle bu yıl camide itikafa giremeyeceğinden bahseden 29 yaşındaki Vasvi Akdeniz ise hüzünlü olduğunu anlattı.

İtikafa 3 yıl Şehzadebaşı Camii'nde, 2 yıl da başka camide girdiğini söyleyen Akdeniz, "Bu yıl yine Şehzadebaşı Camii'nde itikafa girmeye niyetlenmiştik. Ama bu ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle camide itikafa kapanamayacağımız için burukluk yaşıyorum. İtikaf ibadetinden eksik kalmamak için ramazanın son 10 gününde evimde sünneti yerine getireceğim. Bir sonraki ramazan ayında camide itikafa girmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.