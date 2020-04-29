Hamileler oruç tutabilir mi?

Hem havanın sıcak olması hem de oruç süresinin uzunluğu anne adayları ve emziren anneleri tedirgin ediyor.

Peki anne adayları ve emziren anneler oruç tutabilir mi? Cevap Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından geldi.

“Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.” (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Oruç tutmak isteyenler mutlaka doktora danışmalı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, gebeliğin veya bebek emzirmenin oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biri olduğunu söylüyor.

“Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).”

Başkanlık, hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınların da tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebileceğini söylüyor.