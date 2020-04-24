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e-Devlet'ten 'dini soru sorma' imkanı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına sorularını iletebileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Twitter hesabından vatandaşlara bir duyuru yapıldı.
Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına sorularını iletebilecek.
e-Devlet Kapısı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına sorularınızı iletebilirsiniz. Hizmet için: https://t.co/Gchl0Qu9go @diyanetbasin pic.twitter.com/nRzR0xV1EJ— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 24, 2020