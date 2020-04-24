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e-Devlet'ten 'dini soru sorma' imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına sorularını iletebileceğini duyurdu.

24 Nisan 2020 Cuma 18:51

e-Devletten dini soru sorma imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Twitter hesabından vatandaşlara bir duyuru yapıldı.

Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına sorularını iletebilecek.

Soru sormak için tıklayınız

 

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