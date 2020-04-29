Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Ramazan ayında oruçlu olarak geçirilen süre 15-16 saati buluyor.Bu da diyabet hastaları için olunsuz durum teşkil edebiliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, uzman doktor tarafından oruç tutması sakıncalı olduğu belirlenen kişiler oruç tutmayabilir diyor.

“Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.”

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Şeker hastalarının bir kısmı günün belli saatlerinde insülin iğnesi kullanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı insülin iğnesinin orucu bozmayacağını söylüyor.

“İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.”



