Camiler, itikafa girmek isteyenler için açık olacak

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor.

İtikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler dış dünyayla bağlantılarını keserek ibadet için camilere kapanıyor.

Geçen yıl camiler için alınan ‘toplu ibadet kısıtlaması’ kararıyla itikaf ibadetini evlerde yapan Müslümanlar, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında camilere kapanabilecek.

Camiler itikafa girmek isteyenler için hazırlanacak

Bu kapsamda, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla, 81 ildeki Müftülüklere talimat gönderildi.

“İtikâfa girmek isteyenler için müftülüklerce belirlenecek camiler itikâf için hazırlanacaktır. İtikâf süresince ilgili kişiler COVİD-19 salgın hastalık tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecektir.”



