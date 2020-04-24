Afrika’dan Türkiye’ye uzanan kardeşlik şarkıları TRT Çocuk’ta

Her yaş grubu çocuklar için eğitici ve eğlendirici projelere imza atan TRT Çocuk, ramazan’da da minik seyircilerini yalnız bırakmıyor.

TRT Çocuk öncülüğünde dünyaca ünlü Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha arasında yapılan uluslararası iş birliği sonucu ramazana özel proje hazırlandı.

Ramazan boyunca çocukların beğenisine sunulacak

İki boyutlu animasyon tekniği ve görsel efektlerle hazırlanan sanatçıya ait şarkıların klipleri ramazan boyunca çocukların beğenisine sunulacak.

Kardeşlik bağını güçlendirecek

TRT Çocuk ekranında yayınlanacak ramazana özel kliplerle, çocuklara ramazan ve bayram coşkusunun yaşatılmasının yanı sıra; onlara yeryüzünün güzelliklerini düşündürmesini ve tüm dünya çocukları ile aralarında var olan kardeşlik bağının hatırlatılması amaçlanıyor.

Gerçekleştirdiği projeyle, sadece Türkiye’deki değil, uzak coğrafyalarda yaşayan izleyicilerine ve tüm dünya çocuklarına ramazan ve bayram hediyesi vermek isteyen TRT Çocuk, yayınlayacağı kliplerde Afrika’ya özgü ve evrensel melodilere yer verilirken, aynı zamanda Türkiye’den de kesitlere rastlanacak.

Klipler bu akşamdan itibaren saat 20.00'de TRT Çocuk’ta

Dünyanın birçok ülkesinde çocukların sevgisini kazanan ünlü sanatçı Zain Bhikha’nın TRT Çocuk için yeni versiyonları hazırlanan şarkıları bu akşamdan itibaren ekrana gelecek.

Ramazanın birinci gününe özel yayınlanacak “Ramadan, WeAreOne” (Ramazan, Biz Biriz) isimli klip, tüm dünya Müslümanlarının bir ümmet olduğunu vurgulayacak ve ramazanı coşku ile karşılayacak. Klip bugün saat 20.00’de TRT Çocuk’ta.

Ramazanın yedinci günü 30 Nisan Perşembe saat 20.00’de ise sanatçının “Everything Belongs to Allah” (Her Şey Allah’a Ait) isimli şarkısı ekrana gelecek. Klip, farklı hayvanların yaşayış ve Rablerini bilmeleri üzerinden çocukları yaratılış ve Allah’ın birliğini düşünmeye teşvik edecek.

Zain Bhikha’nın bayram temalı “Eid-un Sa'Eid” (Mutlu Bayramlar) isimli parçası 23 Mayıs Cumartesi ramazanın 30’uncu günü saat 20.00’de ekrana gelecek. Yayınlanacak klipte, Ramazan Bayramı’nın gelişi coşkuyla kutlanıp; huzur, barış ve kardeşliğin simgesi bayramı bizlere bahşeden Allah’a şükürler sunulacak.