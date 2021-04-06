450 yıllık gelenek olan mahyalar ramazan ayında camilere asılacak

Ramazan Ayı'nın vazgeçilmez geleneği mahyalar 11 Ayın sultanı için hazırlanıyor. 450 yıllık Osmanlı geleneği yüzyıllardır cami minarelerini süslüyor.

Mahya geleneğinin son ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi de ramazan için yoğun tempoda çalışıyor.

Taksim'de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün mahya atölyesinde çalışan Yıldız, mahyaları nasıl ürettiklerini anlattı:



"Her caminin bir mahya takımı var yıllardan beri aynı takımı kullanıyoruz yeni bir takım yapmaya kalksak malzeme temin etmek iki ay kadar bir ince işçiliği var. Nakış gibi işlenmesi gerekiyor ama bizim elimizde her caminin takımı olduğu için bir günde yazımızı yazıp minareye asıyoruz.”





Mahyalarda sağlık vurgusu yapılacak



Bu yıl mahyalarda koronavirüs salgını nedeniyle sağlık vurgusu yapılacak. "Şifa Ayı Ramazan", "Şifa senden ya Şafi", "Oruç tut Sıhhat Bul" gibi mesajlar mahyalarla verilecek. Ayrıca Ramazan Ayı'nın ruhunu yansıtacak mesajlar da mahyalarda yer alacak.



Haber: Cem Şükrü Yıldız

