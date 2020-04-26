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Simit dolması Ramazan sofralarındaki yerini aldı
Kocaeli'de simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi olan simit dolması, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ramazan ayına özel üretilen simit dolması, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.
Simit dolması tarifi:
Karamürsel'deki ekmek fırınlarında simit biçiminde yapılan pide çeşidi simit dolmasının iç harcı ekşimik peynir ya da kıymayla yapılabiliyor.
Belli ölçüde kesilerek iç hamuru çıkarılan simit dolması, bir kaptaki suya batırılarak yumuşatılır ve hazırlanan harç, pidenin içine konularak avuç içiyle bastırılarak kapatılır.
Simit dolması, isteğe göre çırpılmış yumurta ve süt karışımına batırılıp kızgın yağda ya da fırında kızartılır.