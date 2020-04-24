Hatay'da Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Oruk

UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden "oruk", içli köfte, bulgur, et, ceviz, soğan, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor.

Ramazan öncesinde bolca yapılan oruk, bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. İftar ve sahurda tüketilebilen oruk, hem protein hem karbonhidrat içermesiyle tok tutma özelliğiyle de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, oruğun Ramazan öncesi yapımının kentin bir kültürü olduğunu söyledi.

Bu lezzetin ramazanda hemen hemen her evde de tüketildiğini anlatan Erkan, "İçindeki kıymadan dolayı protein içerir, bulgur olduğu için karbonhidrat içerir ve tok tutar. Hatay'ın 15 ilçesinde genelde her evde bu hazırlıklar yapılır" dedi.

Ev hanımı Fatma Tosun, her Ramazan öncesinde olduğu gibi orukları hazırladıklarını, sofralarından bu lezzeti eksik etmediklerini belirtti.

Oruk yapmayı büyüklerinden öğrendiğini söyleyen Tosun, "İnşallah ben de kızlarıma bu yemeğin yapılışını ve her Ramazan öncesi hazırlanması gerektiğini öğreteceğim çünkü bu kültürümüz unutulsun istemiyorum" diye konuştu.