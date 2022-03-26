Ramazan yardımları Kuzey Makedonya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nin işbirliğinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’nin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa yardımların güvenle ulaştırıldığını söyledi.

Kuzey Makedonya genelinde 1.400 haneye Ramazan yardım kolisi ve gıda alışveriş kuponu ile ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye burs dağıtımı yapıldı.

Üsküplü bir öğrenci olan Ceyda Zijydin, Türkiye’nin sağladığı burslardan yararlandığını söyleyerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

"Hediyem Kur'an Olsun projesi"

Balkan ülkelerindeki yardım faaliyetlerinin yanısıra, Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirilecek.

TDV Balkanlar Sorumlusu Abdulkadir Sylka, yurt içi, yurt dışı tüm emanetleri ulaştırmayı amaçladıklarına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Diyanet Vakfı’mıza ve DİTİB’e bağış yapan vatandaşlarımızın, hem yurt içi hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın emanetlerini aslında ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca bütün Balkanlara buradan Makedonya‘dan başlayarak Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna’da bu emanetleri ulaştırmaya çalışacağız”

Yüz kişilik yardım ekibi

DİTİB Almanya gönüllüleri, dünya genelindeki yardım faaliyetlerine bu yıl yüz kişilik ekip ile katılıyor.

DİTİB Gönüllüsü ve Dernek Başkanı olan Yakup Aydın, sadece paket dağıtmayıp, buradaki vatandaşların durumlarını da gözden geçirdiklerini aktardı.

Kuzey Makedonya’daki ihtiyaç sahiplerine emanetlerini ulaştıran ekipler, beş Balkan ülkesinde daha yardım çalışmalarını sürdürecek.