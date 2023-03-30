Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat olabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ramazanda bazı sigara tiryakilerinin ezan okunduğu gibi sigara yaktığını söyleyen Ekuklu, "İftarı sigarayla açmak oldukça zararlıdır. Sigarayla iftar yapıldığında midedeki asit salgısı ciddi bir şekilde artarak mide rahatsızlıklarına neden olur. Dumanla birlikte akciğerler de bundan çok olumsuz etkileniyor" dedi.

"Kararlılıkla hareket edilmeli"

Ekuklu, sigarayı bırakmak isteyenlerin kesin bir kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ekuklu, tiryakilerin tüm gün "iftar olsun" diye beklediğini, sigarayı aklından çıkaramadığına dikkati çekti:

Ramazanda sigarayı bırakma niyetindeyseler kararlı olmak önemli. 'Ramazanla birlikte sigarayı bırakacağım' diye bir motivasyon varsa nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmak için nikotin bantları kullanılabilir. Kararlılık, tarih belirleme, başarıyı artıran faktörlerdir.

"Hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var"

"Yardıma ihtiyaç duyanlar için zaten devlet hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var. Sağlık Bakanlığınca ilaç desteği, nikotin bandı desteği de yapılıyor. Oralardan da destek alınarak ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir."