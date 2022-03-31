Ramazan çörekleri tezgahta

Farklı renk ve lezzette üretilen Maraş Çöreğine, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte rağbet arttı.

Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması.

Saray lezzetleri arasında yer alan çörek, günlük 10-12 ton arasında üretiliyor.

Tüm yıl tüketilebilen çörekler, sahurdan sonra tok tutma özelliğiyle sıklıkla tercih ediliyor.