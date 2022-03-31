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Ramazan çörekleri tezgahta

Osmanlı'dan bu yana üretilen Maraş Çöreği, Ramazan ayı için tezgahlardaki yerini aldı.

Farklı renk ve lezzette üretilen Maraş Çöreğine, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte rağbet arttı.

Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması.

Saray lezzetleri arasında yer alan çörek, günlük 10-12 ton arasında üretiliyor. 

Tüm yıl tüketilebilen çörekler, sahurdan sonra tok tutma özelliğiyle sıklıkla tercih ediliyor. 

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