Ramazan ayında badem şekerine ilgi katlanıyor

Yöre halkının geleneksel olarak özellikle ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artıyor.

Yöresel ürün ustalarının, işletmelerin önüne kurulan bakır kazanlarda yoğun emekle üretimini gerçekleştirdiği badem şekerinin yapımında, daha lezzetli olması için şeker pancarından üretilen toz şeker ile yerli badem tercih ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Nasıl hazırlanıyor?

Badem şekeri üretimi için öncelikle iri boyutlu yerli bademler kavrulmaya bırakılıyor ve şeker pancarından üretilen toz şeker kazanda eritilerek şerbet haline getiriliyor.

Kavrulan bademler döner kazanlara aktarılıyor ve hazırlanan şerbet birkaç dakika arayla bademlerin üzerine belirli miktarda dökülüyor. Daha sonra sıcak hava üflenmek suretiyle bademler şekerle kaplanıyor.

Birkaç defa bu işlemin tekrarlanıyor ve kavrulmuş bademlerin ince tabaka halinde şekerle kaplanarak beyaza bürünmesiyle elde edilen badem şekerleri, tadı, aroması ve gevrekliğiyle beğeni topluyor.

[Fotoğraf: AA]

Ramazan ayında satışlar 5-6 kat artıyor

Yöresel ürün imalatçısı Şükrü Turan, badem şekerinin asırlardır süre gelen gelenekle daha çok ramazan aylarında tüketildiğini belirtti.

Bu yönüyle badem şekerinin, ramazan ayıyla adeta özdeşleştiğini ifade eden Turan, "Orucun vermiş olduğu bir şeker özleminden dolayı ramazan ayında badem şekeri tüketimi yükseliyor. Ramazan ayında badem şekeri satışlarımız 5-6 kat artıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Turan, üretimlerinin yüzde 60'ını Elazığlı tüketiciye sunduklarını, kalanını ise gelen siparişler doğrultusunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderdiklerini dile getirdi.