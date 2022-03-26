Ramazan alışverişinin değişmeyen noktası: Eminönü

On bir ayın sultanı ramazan yaklaştı ve gelenek değişmedi. İstanbullular alışveriş için bir kez daha Eminönü'nü doldurdu.

Ramazan bereketini sofralarına taşımak isteyenler, Mısır Çarşısı ve civarına akın etti.

Ramazan öncesi en çok, baklagiller, kuru meyve ve kahvaltılık ürünlere talep oldu.

İftar alışverişi listesinin ilk sırasında yine Hurma yer aldı.

Esnaf da satışlardan oldukça memnundu. Ramazan alışverişinin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.