- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ramazan alışverişinin değişmeyen noktası: Eminönü
Ramazan'a sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü haftasonu olması sebebiyle oldukça kalabalıktı. Alışveriş listesinin en başında yine kahvaltılıklar ile hurma vardı.
On bir ayın sultanı ramazan yaklaştı ve gelenek değişmedi. İstanbullular alışveriş için bir kez daha Eminönü'nü doldurdu.
Ramazan bereketini sofralarına taşımak isteyenler, Mısır Çarşısı ve civarına akın etti.
Ramazan öncesi en çok, baklagiller, kuru meyve ve kahvaltılık ürünlere talep oldu.
İftar alışverişi listesinin ilk sırasında yine Hurma yer aldı.
Esnaf da satışlardan oldukça memnundu. Ramazan alışverişinin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.