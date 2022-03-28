Oruç stres, kaygı ve depresyonu azaltıyor

Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

Müslüman alemi ramazan hazırlıklarını tamamlamak üzere. Manevi açıdan kişiyi besleyen ramazan ayının, aynı zamanda ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var.

Orucun fiziksel anlamda faydalarının yanında ruhsal açıdan da birçok faydası var. Bağımlılıkların bu ayda daha çok azaldığını bilinirken, öfke problemi bu ayda minimuma iniyor.

Öfke problemi yarı yarıya iniyor

Uzman Klinik Psikolog Şeyma Çelikkaya, orucun hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kişiye pek çok faydasının olduğu söylüyor:

“Ramazan’ın en önemli özelliklerinden biri olan oruç, kişinin hem fiziksel hem de ruh sağlığını korumasına yardımcı oluyor. Fiziksel olarak oruç tutmak vücuda zindelik verirken, aynı zamanda dinlenen vücut diğer aylarda daha verimli çalışıyor. Ruh sağlığı açısından oruç empati, şükür, yardımseverlik ve iyimserlik duygularını besliyor. Bu sayede birey stresle başa çıkma, olumsuz durumların üstesinden gelme becerisi kazanıyor. Aynı zamanda öfke problemlerinin minimuma indiği bu ayda, bağımlılıklardan kurtulmak diğer aylara göre daha kolay oluyor.”

Oruç otokontrol alışkanlığı kazandırıyor

Ramazan ayı otokontrol sayesinde bazı alışkanlıkları kazanmada yardımcı oluyor.

Örneğin sigara bağımlısı bir kişinin diğer aylara göre ramazanda daha kolay bıraktığı gözlemleniyor.

Uzman Klinik Psikolog Çelikkaya, bazı insani duygulardan bu ayda daha kolay başa çıkıldığını söylüyor:

“Oruç yeme, içme gibi insani isteklerin kontrol altına alınmasını, bireyin otokontrol alışkanlığı kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda öfke duygusu ve dürtüsel davranış gibi psiko-sosyal problemleri ile baş etmesine yardımcı oluyor. Bireyin kazandığı otokontrol sayesinde sigara ve alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak ramazan ayında diğer aylara göre daha kolay oluyor”

Oruç depresyona bire bir

“Ramazan ayının bunlara ek olarak depresyona da iyi geldiğini söyleyebiliriz. Depresyonda olan bir kişi, gün içerisinde evden, hatta yataktan bile çıkmak istemez. Günlük rutinlerini yerine getiremeyen kişi için yapılabilecek en iyi hamle o kişiyi harekete geçirmek.. Ramazan ayında yapılan rutinlerin psikolojik açıdan faydaları var. Sahura kalkmak, sofra hazırlamak veya ibadetlerle meşgul olmak için harekete geçirmek kişinin o olumsuz ruh halinden uzaklaşmasını sağlıyor.”