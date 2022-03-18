Niyet etmeden Ramazan orucuna başlanır mı?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bununla birlikte bazı yanıtlarda cevabını bekliyor. Din işleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt niyetsiz tutulan orucun geçerli olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Sahura kalkmakta niyet sayılır

“Birçok ibadette olduğu gibi niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç ibadeti geçerli değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekir” diyen Bozkurt, sahura kalkmanı da niyet sayılabileceğini söyledi.

Gündüz edilen niyet geçerli değil

“Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

Peki, oruca nasıl niyet ederim?

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.”

“(Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).”

Ayrıca, Şafii mezhebine göre de oruca geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz.