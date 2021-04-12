Mısır Çarşısı'ndaki en pahalı hurma: Tanesi 5 lira, kilosu 140 lira

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazanın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor.

Her bütçeye uygun hurmaların en pahalısı ise Jumbo Kudüs hurması oldu.

Tanesi 5 lira, kilosu 140 lira

Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Eminönü'nde esnafı Muhammed Kandemir, “Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.

"Diğer hurmalara göre daha iri bir hurma"

Eminönü'nde esnaf Mehmet Çelik ise “Şu an elimizde en pahalı olan hurma Kudüs hurması, bu hurmanın kilosu 120 lira, tanesi ise 3 liraya satılıyor. Kudus hurması diğer hurmalara göre daha iri bir hurma. Bize de dolar bazında geldiği için fiyatı bu kadar yüksek. Aynı zamanda turistler bazen tek hurma almak istiyor. O zamanlar bu hurmaya daha çok talep oluyor. Ancak ramazan ile birlikte vatandaşlar daha çok 58 liralık Kudüs hurmasını tercih ediyor" diye konuştu.

"Diğer hurmalar arasında tat farkı olduğuna eminim"

Hurma almakta kararsızlık yaşadığını söyleyen Fatma Yavuz, “30 liralık bir hurma bulduk onu belki alacağım. Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır. Bir ailede 5 kişi olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir. Aylık olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor" dedi.

Medine hurması almayı düşündüğünü belirten Neriman Şen ise “Ben orta fiyatlı bir hurma alacağım. Ancak çok pahalı hurmalarda var. 5 liralık hurma ile diğer hurmalar arasında tat farkı olduğuna eminim" diye konuştu.