Mersin'in 'cezeryesi' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Mersin, deniz, kültür ve inanç turizminin yanı sıra gastronomi zenginliğiyle de öne çıkıyor.

Coğrafi işaret tesciline sahip yöresel lezzetler olan kerebiç ve cezerye, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Kentte, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olarak anılan kerebiç, hummalı bir çalışma sonucunda kadın ustaların ellerinde şekil alarak sofralara hazır hale getiriliyor.

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Kerebicin ünü her geçen yıl artıyor

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak hazırlanan kerebiçler, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Mersin'e özgü olmasına rağmen, ününü her geçen yıl artıran ve Türkiye'nin farklı illerine de gönderilen kerebiç, bir hafta bozulmadan kalabiliyor.