Londra'da yüzlerce kişi 'Açık İftar' sofrasında buluştu

İftar sofraları kuruldu, oruçlar açıldı. Farklı dinlere mensup yüzlerce kişi İngiltere’nin başkenti Londra’daki iftarda buluştu.

Ramazan geleneği bu yıl da bozulmadı

Ailelerinden kilometrelerce uzakta okuyan bir grup Müslüman öğrencinin hazırladığı iftar sofraları ilk olarak 2011’de başladı.

O zamandan bu yana "Açık İftar" sofraları ramazan ayında farklı dinlerden insanları buluşturuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"İslam hakkında daha fazla şey öğrenmek için buradayım"

İftar sofrasına davet edilenler arasında Litvanyalı bir öğrenci de bulunuyordu. Litvanyalı öğrenci duygularını şöyle aktardı:

"Buraya iftarı ve ramazanı yaşamak için geldim. Arkadaşlarım da burada ve ilk defa iftara geliyorum. İslam hakkında daha fazla şey öğrenmek için buradayım."

'Açık İftar' sofralarında her gün yüzlerce kişi ağırlanıyor

Uzun yer sofralarında servisi gönüllü öğrenciler yapıyor.

'Açık İftar' sofraları ramazan ayı boyunca her gün misafirlerini bekliyor.