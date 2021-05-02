Lokma, ramazanın vazgeçilmez tatlılarından

Defne ilçesi, Çekmece Mahallesi'nde tatlı dükkanı işleten 37 yaşındaki Kenen Düzay, 9 yaşından beri yaptığı tatlıcılığı sürdürüyor.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli işletmelerde tatlıcı olarak çalıştığını söyleyen Düzay, 5 yıl önce kurduğu işletmesinde özellikle ramazanda iftar sonrası en çok tercih edilen tatlılardan biri olan lokma tatlısını üretiyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Ben Türkiye’nin en hızlı lokmacısıyım"

Düzay, gastronomi kenti Hatay’ın yöresel lezzetlerin biri olan lokmanın sıkça tercih edildiğini belirtti. Yılların verdiği tecrübe ile tatlılara verdiği lezzetin yanı sıra lokma tatlısı dökme hızıyla da bilinen Düzay şunları söyledi:

"Ben Türkiye’nin en hızlı lokmacısıyım. Yaklaşık 9 yaşından beri bu işi yapıyorum. Eskiden bu işleri çok kimseler yapmazdı. Ben de Antakya’da merkezi bir yerde çalışıyordum ve orada işler yoğundu. Müşteriye yetiştirmek için, lokmayı hızlı hızlı döküyorduk. Zamanla baktık ki, lokma dökme hızı bizi diğer meslektaşlarımızdan farklı konuma getirdi. İstanbul’da da bu işi 10 yıl boyunca yaptım, bu hızım orda da devam etti. İstanbul’da 2005 yılında Sultanahmet lokmacısında düzenlenen lokma dökme yarışında birincilik aldım."

[Fotoğraf: DHA]

"1 kilo lokma hamurunu, 2 dakika 50 saniyede dökebiliyorum"

Pandemiden dolayı işlerin eskiye nazaran durulduğunu fakat yine iyi olduğunu söyleyen Düzay, "Bu işlerde iddialıyım. 1 kilo lokma hamurunu, 2 dakika 50 saniyede dökebiliyorum. Kendi işletmemde günde yaklaşık 20 kilo lokma döküyorum, o da 5 dakikamı falan alıyor. Bizim gibi ustalar az rastlanan ustalardır. Bazı ustalar mesela, 1 kilo hamuru 20-25 dakikada dökerken, biz 1 kilo hamuru 2,5 dakika gibi bir sürede dökebiliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Lokma tatlısı 2 kez pişiriliyor

Lokma tatlısının 2 defa pişirilen bir tatlı türü olduğunu belirten Düzay, "Bir kilo una ortalama bir kilo 200 gram su, 20 gram maya, 50 gram kaynamış şerbet ve 5 gram da tuz koyuyoruz. Bu işlemden sonra, lokmaları güzel yoğurup, 15 dakika dinlendirdikten sonra lokmaları dökmeye başlıyoruz. İkinci aşamadan sonra bir daha pişiriyoruz lokmaları ve müşteriye sunuyoruz. Lokmanın kilosunu 15 liradan satışa sunuyoruz" diye konuştu.