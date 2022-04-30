Lezzetli baklava yapmanın püf noktaları...

Bayrama sayılı günler kala hem ustaları, hem de ev hanımlarını baklava yapma telaşı aldı.

Bu geleneksel tatlıyı iyi yapmak içinse püf noktalarını bilmek gerekiyor.

İnce yufka nasıl açılır?

En önemlisi de yufkayı incecik açmak için nişasta kullanmak.

Yufkalar özenle dizildikten sonra malzemesi serpiliyor.

Lezzetin diğer sırrı sade yağ

İç harç fıstık mı, ceviz mi olmalı? Bu tartışmanın henüz bir galibi olmadığı için ustalar her iki baklava çeşidini de üretiyor.

Ardından baklavayı çıtır çıtır yapan yağlama işlemi başlıyor. Burada da işin sırrı, sade yağ kullanmak.

Pişirme derecesi önemli

Sıra baklavayı fırına sürmekte. Doğru sıcaklık ve sürede pişirmek şart.

Fırından çıkan sıcak baklava sıcak şerbetle buluşuyor.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Ahmet Bağış