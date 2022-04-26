Kocaeli’de 3 kilometrelik iftar sofrası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinden geçen Tarihi Demiryolu Caddesi'ni yeniden düzenledi ve trafiğe kapattı.

Caddenin düzenlemesinin ardından Cumhuriyet Bulvarı adını alan güzergahta ilk program düzenlendi. Gündüz saatlerinde başlayan hazırlıklar sonrasında halka iftar verildi.

Halk iftarı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antikkapı A. Ş. 11 bin kişilik iftar menüsü hazırlandı. İftar yemeği için 1 buçuk kilometlerik güzergahta çift taraflı masalar dizildi.11 bin kişiye 250 personel 60 farklı noktada iftar dağıttı.