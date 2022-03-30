Kadayıf dolması iftar sofraları için hazır

Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla birlikte Erzurum’da kadayıf satışlarında artış yaşandı. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması için vatandaşlar şimdiden tatlıcılara ilgi göstermeye başladı.

Erzurum’da diğer zamanlarda kent genelinde günlük 200-300 kilogram satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 2-3 tona kadar çıkıyor.

Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.

Asırlık tatlının tanesi 7 TL'ye, kilogramı ise 70 TL'ye satılıyor.