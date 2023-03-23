İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 09.00-21.00 vardiyasında 24 saat görev yapan itfaiyeciler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla yemekhanede ilk sahur için hazırlık yaptılar.

Kahvaltılık ürünler hazırlayan itfaiyeciler, bir yandan olası görevler için hazır beklerken diğer yandan yemeklerini yiyip oruca niyetlendi.

İtfaiyeci Akın Çiftçi, bu yılın ilk sahurunu mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını söyledi.

İtfaiyeciler olarak 7/24 görev başında olduklarını belirten Çiftçi, "Bizim için fark etmiyor, bu çalışma temposuna alıştık. Bu sene ilk sahurumuz mesaimize denk geldi. Bazen ailemizden ayrı kalıyoruz ama arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için de mutluyuz. Her işin bir zorluğu var. Sahurda da olsak herhangi bir olay olduğunda kalkıp gidiyoruz. Aynı şekilde iftar vaktinde de olaylar yaşanabiliyor, hepsine en hızlı şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

Berke Gül ise ramazan ayının huzurunu yaşadıklarını ve ilk sahuru görev başında yaptıklarını dile getirdi.

Mesai arkadaşlarıyla yemeklerini hazırladıklarını ifade eden Gül, "Bu yıl ilk sahuru arkadaşlarımızla birlikte yapmak kısmet oldu. İnşallah güzel bir ramazan geçiririz." diye konuştu.