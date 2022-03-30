İslam dünyası Ramazanı karşılıyor

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Türkiye Maarif Vakfı okullarında Ramazan karşılandı.

Maarif okulları ve Okul Aile Birliğinin düzenlediği konsere öğrenciler, okul temsilcileri ve veliler katıldı.



Öğrencilere ise özenle hazırlanan hediyeler bir bir dağıtıldı.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan öncesi pazarlar hareketlendi. Camilerde hazırlıklar tamamlandı.

Türkler ramazana hazır, pazarlar hareketlendi

Irak'ın Kerkük ve Erbil kentlerinde ise ramazan öncesi son alışverişler yapıldı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler de Ramazan’a hazır.

Endonezya'da Ramazan’ı karşılamak için nesillerdir yürütülen halk geleneği yine devam ettirildi.



Başkent Cakarta’da toplanan Müslümanlar meşaleli geçit töreni düzenledi. İlahiler söylendi.

Nijerya'da Ramazan yardım paketlerinin dağıtımıyla karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği iş birliğinde "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" programıyla toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Mısır’da Ramazanın en önemli simgelerinden olan Ramazan fenerleri, her sene olduğu gibi sokakları ve evleri süsledi.

Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği yapıldı…



Senegal'in başkenti Dakar'daki caminin Ramazan öncesi temizliği gönüllüler tarafından gerçekleştirildi.