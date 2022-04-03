İftar ve sahurda maden suyu içilmesi öneriliyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada maden suyunun, susuzluk giderici etkisi, mineraller içermesi, sindirimi kolaylaştırması, hazımsızlığı ve kabızlığı önleyici özelliğinden dolayı, ramazanı sağlıkla geçirmek isteyenlerin baş ucu içeceği olduğu belirtildi.

Ramazanda uzun süren açlık ve azalan öğünler nedeniyle besinler kadar içilen içeceklerin de yeterli ve dengeli beslenmenin, ramazanı sağlıklı geçirmek için önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Özellikle, maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alınabilmekte ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkabilmektedir" ifadesine yer verildi.

"Magnezyum zengini maden suları, kan şekerinin dengelenmesini destekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, ramazanda maden suyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

"Maden suyu, ramazanda su ihtiyacını karşılarken, içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyunun, içindeki karbondioksit ile tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır."

Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyu tüketilmesini öneren Aktaç, ramazanda besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebildiğini, sülfat içeriği yüksek maden sularının, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu ifade etti.