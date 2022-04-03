Fas'ta iki yıl sonra bir ilk: Müslümanlar camilere akın etti

Faslılar, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülkenin farklı kentlerindeki camilere akın etti.

Ramazan ayını sevinçle karşılayan Müslümanlar, koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığı ülkedeki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Geleneksel kıyafetleriyle camileri dolduran Faslılar renkli görüntüler oluşturdu.

Namazlar televizyondan naklen yayınlandı

Kral 6. Muhammed Kur’an-ı Kerim Televizyonu ise ülkenin en büyük camisi Kazablanka'daki Kral 2. Hasan Camii’nden yatsı ve teravih namazlarını naklen yayınladı.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, dün hilalin görülmediğini, şaban ayının 30 güne tamamlanacağını ve ramazanın pazar günü başlayacağını açıklamıştı.

Fas hükümeti 9 Kasım'da, salgın durumundaki iyileşmenin bir yansıması olarak ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağını kaldırmış, mart ayının başlarında da 11 hafta süren COVID-19'un Omicron varyantı dalgasının sona erdiğini duyurmuştu.