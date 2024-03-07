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Ramazan
AA 07.03.2024 11:23

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

Eyüp Sultan Camii ile çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

Ramazan ayı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan cami ile meydanında Eyüpsultan Belediyesi ekiplerince kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, meydanı gül suyuyla harmanlanan özel ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkarken Eyüp Sultan Camii'nin içi de bu malzemelerle temizlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını yerinde takip etti.

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

Köken, meydandaki temizliğin ardından caminin içinde elektrikli süpürgeyle ekiplere yardım etti.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Köken, ramazan denilince akla Eyüpsultan'ın geldiğini söyledi.

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

Köken, ramazanın burada yaşandığını dile getirerek, "O yüzden Eyüp Sultan Camii'mizi gül suyuyla yıkadık. Ramazan içinde de sahurdan sonra yıkayacağız. Bu sene Eyüp Sultan Camii yakınındaki Zal Paşa Caddesi'nde kitap fuarı, kültürel etkinlik yapılacak. Hem de her akşam iftar, Alibeyköy'de de yöresel etkinliklerimiz yoğun bir tempoyla devam edecek. Herkesi ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz." dedi.

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

"Ramazanda Eyüpsultan Camii etrafında etkinlik yaptırmıyoruz"

Köken, daha rahat ibadet edilebilmesi için cami çevresinde etkinlik yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ramazanda Eyüpsultan Camii etrafında etkinlik yaptırmıyoruz. Bu konuda belki eleştiri de alıyoruz ama ramazan için dışardan gelen vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmeleri için meydanda etkinlik yaptırmıyoruz, iftar çadırı açtırmıyoruz. En yakın lokasyonların tamamında etkinlik yapıyoruz.

Eyüp Sultan Camii ramazana hazırlanıyor

Eyüp Sultan Camii'ni temiz tutup daha fazla insanın yararlanmasını sağlamamız lazım. Hem iftarda hem teravihte hem sahurda bu bölge çok yoğun hizmet verecek, tonlarca gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz."

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