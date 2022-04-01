Emekli imam ramazan öncesi camilerin bakımını yapıyor

Kent merkezinde oturan 60 yaşındaki Satı Çelik, emekliliğinin ardından, dedesinden öğrendiği marangozluk mesleğini yapmaya başladı.

Ramazan öncesinde gönüllü olarak camilerin eksiklerini gidermek isteyen Çelik, kent merkezinde tespit ettiği camilere gidip musluğundan lambasına, ahşap işlerinden askılıklarına kadar gördüğü eksikleri tamamlıyor, tamiratlarını yapıyor.

Çelik, 26 yıl imamlık yaptıktan sonra 2012'de emekli olduğunu söyledi.

Dedesinden öğrendiği marangozluk sayesinde, görevli olduğu yerlerdeki camilerin tüm ahşap işlerini kendisinin yaptığını anlatan Çelik, ramazan gelmeden Kastamonu'daki camileri kontrol edip eksikliklerini gidermek için çalışmaya koyulduğunu belirtti.

Çelik, camilerdeki eksikliklerin görevlileri tarafından büyük oranda giderildiğini, kendisinin de anladığı işlerde onlara yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarım gerçekten özveriyle camilerine, şadırvanlarına bakıyor. Halkımız bu konuda zaten çok duyarlı. Arkadaşlarımız marangozluktan, elektrikten anlamayabilir. Ben de bu eksikleri kendi imkanlarımla yapıyorum" dedi.

"Bugüne kadar 50'ye yakın camimizi listeme aldım. Mümkün olduğu kadar hepsini gezdim, ne eksiği varsa gidermeye çalıştım." diyen Çelik, ekip arkadaşıyla camilerde tespit ettikleri sorunları çözmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.