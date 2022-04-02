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Çankırı'da maniler sokakları şenlendirdi
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çankırı´da davulcular tarafından sokaklarda çeşitli maniler söylenerek vatandaşlar sahur için uyandırıldı.
Çankırı sokaklarında vatandaşları sahur için uyandıran davulcular ilk olarak mehter marşı ile başladı.
Davulcular daha sonra çeşitli maniler söyleyerek vatandaşları sahur için uyandırdı.
11 yıldır geleneğin temsilcilerinden olan Lütfi Ali Şahin, "Her sene Ramazan geldikçe heyecanlanıyoruz. Vatandaşları sahur için uyandırıyoruz. Mutlu oluyoruz. Allah birlik beraberlik versin. Ramazanda sevgi saygı ve kardeşlik versin" diye konuştu.