Asırlık gelenek Bursa'da yaşatılıyor: İftariyelik poğaça

Kökleri Osmanlı dönemine kadar dayandığı düşünülen ve hafif şekerli hamurdan iftariyelikler çıkarma geleneği bazı tarihi fırınlarda sürdürülüyor.

İftariyelik üreten fırıncılardan Bülent Mertyürek, Osmanlı kültürünün yaşatılmaya devam edildiği Muradiye semtinde yaklaşık 100 yıllık bir fırında hizmet verdiklerini anlattı.

“Aldığımız kültürü gelecek nesillere aktarıyoruz”

Mertyürek, fırında tarihi boyunca hep geleneksel mamullerin üretildiğini dile getirdi:

"Halen iftariyeliklerimizle, ramazan pidelerimizle, cevizli lokumlarımızla aldığımız kültürü gelecek nesillere aktarmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Ticari geliri olmayan ürünleri de yine bu kültürü yaşatmak açısından, ortak benliğimiz ve kültürümüze hizmet etmesi açısından üretmeye devam eden bir kuruluşuz."

İftariyeliklerin öyküsü

Mertyürek, bunu devam ettirmek için her ramazan ayında çıkardıkları bir ürününün de iftariyelikler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İftariyeliklerin şöyle bir öyküsü olduğu söylenir; geçmiş yıllarda küçük çocukların oruç tutmasını özendirmek amacıyla mahalledeki insanlar, bu iftariyeliklerden alıp oruç tutan çocuklara verirler ve iftar saatinde oruçlarını bunlarla açmalarını isterler. Çocuklara cazip gelmesi açısından da biz fırıncılar bunları çeşitli şekillerde üretirdik. Ben 1976 yılından beri bu ürünleri üretiyorum. Benden önce de ustalarım ürettiler.

Bunlar öğlen saatlerinde çıkarılarak mahalledeki çocuklara dağıtılırdı. Biz bunu yaşatmak istiyoruz. Her ürettiğimizde 50-60 yaşlarındaki insanlar gözleri dola dola gelip, kültürü yaşatmak için bunlardan alıp dağıtırlar. Bilmeyenler de var. Genç neslin bilmediği bir şey. Asıl amaç da bu, kültürler de böyle yaşıyor. Kuşaktan kuşağa bu tür ürünleri ortak benliğimize ekleyerek yaşatılıyor. Biz de bu çorbada bir nebze tuzumuz olduğu için mutluluk duyuyoruz."

Öğle saatlerinde çıkardıkları poğaçalardan günde yaklaşık 250-300 tane satıldığını söyleyen Mertyürek, sabah saatlerinde arayarak iftariyelik ayırtanların olduğunu dile getirdi.