Batan tekneden 1,1 ton uyuşturucu çıktı

07.05.2019

TRT Haber

Balıkesir Ayvalık açıklarında batan bir teknede 1 ton 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. gözaltına alındı.

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