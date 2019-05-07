Batan tekneden 1,1 ton uyuşturucu çıktı
07.05.2019
TRT Haber
Balıkesir Ayvalık açıklarında batan bir teknede 1 ton 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. gözaltına alındı.
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