Hollanda küresel ısınmaya yüzen evlerle önlem alıyor

06.05.2019

TRT Haber

Küresel ısınmanın etkilerinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olan Hollanda, suların yükselme tehlikesine yüzen evlerle önlem alıyor.

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