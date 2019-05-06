Hollanda küresel ısınmaya yüzen evlerle önlem alıyor
06.05.2019
TRT Haber
Küresel ısınmanın etkilerinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olan Hollanda, suların yükselme tehlikesine yüzen evlerle önlem alıyor.
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