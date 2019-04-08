Terör örgütüne Pençe darbesi

08.04.2019

TRT Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında geçen hafta geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

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