Terör örgütüne Pençe darbesi
08.04.2019
TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında geçen hafta geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.
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