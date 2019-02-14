Kars'ta minik çocuğun bayrak sevgisi güvenlik kamerasında
14.02.2019
TRT Haber
Kars'ta yürürken valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ve bu davranışı güvenlik kamerasınca kaydedilen 4 yaşındaki Ali Kerem Öztürk'e Vali Türker Öksüz, bayrak hediye etti.
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