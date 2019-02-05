Adanalı öğrencilerden 'asker ağabeylerine' mektup

05.02.2019

TRT Haber

Adanalı öğrenciler, çetin kış şartlarında Hakkari'de görev yapan askerlere mektup yazdı. TRT Haber ekibi, öğrencilerin mektuplarını asker ağabeylerine ulaştırdı.

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