Terörden temizlenen Yüksekova yeni bir çehreye kavuşuyor
02.02.2019
TRT Haber
Başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, inşa edilen yeni konutlar ve süren altyapı çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.
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