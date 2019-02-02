Terörden temizlenen Yüksekova yeni bir çehreye kavuşuyor

02.02.2019

TRT Haber

Başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, inşa edilen yeni konutlar ve süren altyapı çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.

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