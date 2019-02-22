"Bağdat'ın kadim mesleklerinden 'hasırcılık' zamana direniyor"

Orta Doğu`da nehir kenarlarında yetişen kamış ve bol bulunan hurma ağaçlarının saplarından örülen hasır ürünleri, plastik ve diğer sanayi ürünler ortaya çıkmadığı eski zamanlarda günlük hayatın vazgeçilmez ev gereçleri arasındaydı.

Hasır ürünlerinin sıklıkla kullanıldığı ve zor şartlara rağmen örülmesine devam edilen ülkelerin arasında Irak bulunuyor. Dicle ve Fırat Nehirlerine sahip, bereketli zengin toprakları olan Irak`ta hasırın çok eski bir geçmişi var.

Dicle Nehri`nin kenarında yetişen kamış ve ülkede bol olan hurma ağaçlarının dallarından yapılan sepet, sandalye, kuş kafesi, süpürge ve yelpaze gibi el işi hasır ürünlerini teknoloji ve sanayileşmeye rağmen başkent Bağdat`ta bulmak mümkün.

Bağdat`ın hizmetten yoksun daracık sokaklara sahip eski semtlerinden biri olan Alavi`de zor şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu istikrarsızlığa rağmen üretime devam eden hasırcılara rastlanabilir.

Halid, günümüzde hasır ürünlerine talebin azalmasından şikayet ederek, "Plastik ürünlerinin çoğalması ve teknolojinin ilerlemesiyle hasır ürünlerine talep azaldı. Ancak buradaki ürünlerin özel alıcıları, değerini bilen ve bunları evinde süs eşyası olarak kullanmak isteyen özel müşterilerimiz var." dedi.

Halid, dükkanında ekmek ve çamaşır sepetlerinin yanı sıra, sehpa, kuş kafesi, süpürge ve bahçede kullanılan sandalye gibi hasır ürünlerin üretildiğini kaydetti. Dükkanının yaklaşık 50 yıllık bir tarihinin olduğunu dile getiren Halid, şu anda hasır örme işini 73 yaşındaki Mısırlı Muhammed Abdulhalik ile birlikte yaptıklarını belirtti.

Irak`taki evlerin yapısından söz eden Halid, yatay mimariye sahip evlerin bahçelerinin geniş olduğunu ve ürünlerin bazılarının bahçelerde süs olarak da kullanıldığını söyledi.

Mısır`dan Bağdat`a 44 yıl önce geldiğini ve hasır örme mesleğini babasından öğrendiğini söyleyen Abdulhalik, tüm zorluklara rağmen ülkesine geri dönmeyip kendisi gibi hasırcı olan Halid ile çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Mesleğine aşık olduğunu ve hiçbir zaman bırakmayı düşünmediğini ifade eden Abdulhalik, "Eskiden çok sayıda farklı sepetler örerdim. Hasırcılık, benim için rızk kapısı ve gelir kaynağıdır. Ördüğüm ürünler ucuza satılsa da, bu yaşa gelmeme rağmen mesleği bırakamıyorum." dedi.