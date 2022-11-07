Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor

Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunu zirvede bitirerek moral bulan Demir Grup Sivasspor ise Süper Lig’de istediği sonuçları alamadı. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, 12 maçta 10 puan topladı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Alioski, Attila Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Crespo, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Robin Yalçın, Keita, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Dia Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel, Yatabare.