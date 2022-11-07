Canlı TV
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Programlar
İnfografik
İnteraktif
Hikayeler
Ekonomi
Spor
Sağlık
Yaşam
Son Haberler
Özel Haber
Dosya Haber
Podcast
VIME
Kültür-Sanat
Teknoloji
Eğitim
Çevre
Dünya Dışı
Güncel
Hava Durumu
Koronavirüs
TRT'den Haberler
TRT Vot World
TRT Arşiv
Yayın Akışı
Radyo Frekanslarımız
Sitene Ekle
İletişim
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
Kullanım Şartları
Çerez Politikası
Spor

Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor

Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA

Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor

Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar

Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunu zirvede bitirerek moral bulan Demir Grup Sivasspor ise Süper Lig’de istediği sonuçları alamadı. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, 12 maçta 10 puan topladı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor

Stat: Ülker.

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Alioski, Attila Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Crespo, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Robin Yalçın, Keita, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Dia Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel, Yatabare.

Etiketler: Fenerbahçe Sivasspor Süper Lig
Bu haberler ilginizi çekebilir:
Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar
Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sıradaki Haber
Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz