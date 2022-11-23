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Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi

Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber

Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'de deprem nedeniyle mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiğini duyurdu.

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzce'deki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay erteledi.

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

 

 

Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzce Vergi
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