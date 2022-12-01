'Çay Kültürü' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

UNESCO Türkiye'nin 2020 yılında ulusal envantere kaydettiği dostluk, misafirperverlik sembolü ve sosyalleşme aracı olan “Çay Kültürü” Azerbaycan ile ortak başvuru ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Twitter hesabından duyuru yapıldı.

Başvuruda çay kültürünün "Türkiye'de yaşayan insanlar tarafından çay yetiştirilmesi, hazırlanması, servis edilmesi ve içilmesi ile ilgili bilgi, beceriler, gelenek ve görenekleri temsil ettiği" belirtildi.

Çayın sadece bir içecek değil, aynı zamanda Türk günlük hayatı için temel bir sosyalleşme aracı olduğunu vurgulanan başvuruda "Çay servis etmek ve birlikte çay içmek dostluk, misafirperverlik ve nezaket göstergesidir." denildi.