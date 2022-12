'Çay Kültürü' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

UNESCO Türkiye'nin 2020 yılında ulusal envantere kaydettiği dostluk, misafirperverlik sembolü ve sosyalleşme aracı olan “Çay Kültürü” Azerbaycan ile ortak başvuru ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Twitter hesabından duyuru yapıldı.

The culture of Çay (tea), a symbol of identity, hospitality and social interaction, has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List.



