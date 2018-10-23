MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ittifak açıklaması
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler YPG/PKK ve FETÖ yüzünden gerildi
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İzinsiz reklam mesajlarına milyonluk cezalar geliyor
Cemal Kaşıkçı cinayeti Çöldeki Davos'u vurdu
Teletıp kişisel sağlık sistemi kullanıma açıldı
CIA Başkanı Haspel Türkiye'ye geliyor
Büyükelçi Kılıç’tan uluslararası topluma İdlib çağrısı
Hindistan’da tren kazaları 2 yılda yaklaşık 50 bin can aldı
Meksika, kategorisi 5'e yükselen kasırga nedeniyle alarma geçti
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir şey gizli kalmayacak
Cezayir Müslüman Alimler Derneği: Kaşıkçı'nın öldürülmesi İslam'a zarar veren çirkin bir suikast
Trump, göçmenler için sınır devriyelerini harekete geçirdi
Washington Post: Suudi Arabistan agresif lobi faaliyetleri ile ABD'de güç kazandılar