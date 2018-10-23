Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önlemişti.

İki ülke arasında yaşanan gerilim sonrası Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, koltuğunu Başbakan Aleksis Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.

Kaynak: AA, TRT Haber