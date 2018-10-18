ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a "Kaşıkçı" mektubu
Suudi Prens'in yardımcısı, Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kaşıkçı konusunda bildiklerimiz endişe verici
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
New York Times'tan Kaşıkçı hakkında yeni iddia
Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüş görünüyor
BM'den Gazze uyarısı: Harekete geçilmezse sonuç korkunç olacak
Menderes'teki kazayla ilgili 11 tutuklama
Kıbrıs'ta liderler yeniden bir araya geliyor
‘YPG/PKK ile Esed rejimi sivillere saldırıyor’
ABD, Irak’ın 15 milyar dolarlık enerji ihalesine müdahale etmiş
Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni engellendi
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabı açılıyor
ABD Suudi Arabistan'daki yatırım konferansına katılmayacak
Kadın iş gücü 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi arttı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Teröristler ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı