Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Ticaret Bakanlığı, "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.” açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli." ifadelerine yer verildi.

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