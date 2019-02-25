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DÜNYA

Sudan'da izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yasağı

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:38

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.

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Etiketler: sudan gösteri grev yürüyüş